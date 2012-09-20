На проходящей на "Винзаводе" в Москве выставке "актуальных икон" художницы Евгении Мальцевой "Духовная брань", казаки перекрыли вход в выставочный зал в "Галерею Гельмана". Сообщается о прибытии бойцов ОМОНа.

По информации журналистки Ульяны Малашенко, задержаны как минимум четверо православных активистов из донских казаков, у которых в руках были то ли нагайки, то ли дубинки. В своем микроблоге в Твиттер, она пишет, что на выставку пришла и Света из Иваново.

В настоящее время с представителями казачества общаются полицейские, которые просят их освободить проход на выставку.

Поясним, экспонаты выставки "Духовная брань" стилизованы под образы участниц панк-группы Pussy Riot. На что глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин ранее заявил, что эти образы оскорбляют почитаемый христианами священный символ.







