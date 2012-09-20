Авария вертолёта Ка-27: возбуждено уголовное дело

По факту аварии военного вертолёта Ка-27 завели уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним». Инцидент произошел днем в четверг, 20 сентября. Вертолет выполнил жёсткую посадку на острове Котельный в море Лаптевых.



Согласно предварительным данным, авария произошла из-за сбоя в работе редуктора. В то же время выдвигаются и другие версии произошедшего, передает РСН. В настоящее время военный следователь, находящийся на борту крейсера «Пётр Великий», откуда взлетела машина, допрашивает членов экипажа.