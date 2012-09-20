Неизвестные напали в Москве на предпринимателя и его сына

В четверг в главном управлении МВД по Москве сообщили, что сегодня днем в столице совершено вооруженное нападение на предпринимателя с сыном. Полиция ищет троих неизвестных, скрывшихся на автомобиле.

По данным столичного главка МВД, нападение на предпринимателя и его сына произошло около 14:15 на 1-м Нагатинском проезде у дома 15. "Автомобиль Toyota, на которой ехал бизнесмен со своим 24-летним сыном, блокировал черный Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Разбив стекла, преступники несколько раз выстрелили в предпринимателя и его сына, после чего сели обратно в свою машину и скрылись", - говорится в сообщении. Стреляли, предположительно, из травматического пистолета. В настоящее время бизнесмен и его сын госпитализированы.

Очевидцем произошедшего стал сотрудник одного из предприятий, расположенных недалеко от места преступления, который и вызвал врачей и полицию.