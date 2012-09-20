На архипелаге Новосибирских островов совершил жесткую посадку вертолет Ка-27

Палубный военный вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на архипелаге Новосибирских островов. Вертолет выполнял полеты с борта крейсера "Петр Великий". Инцидент произошел в четверг, 20 сентября.



Об этом сообщает Министерство обороны России. Согласно предварительным данным, посадка Ка-27 была совершена на острове Котельный, передает РБК. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.