В центре Москвы инвалид-колясочник едва не погиб под колесами Mercedes, получил легкие травмы и тяжелый стресс. Об этом сообщили активисты "Молодой гвардии", проводившие рейд по парковкам для инвалидов.

"Когда мы проводили рейд на одной из парковок с оборудованными для инвалидов местами, одна из водительниц, необоснованно припарковавшаяся на месте для инвалидов на "Мерседесе", попыталась выехать с парковки, но наехала на инвалида-колясочника, участвовавшего в рейде, а затем, оставив машину, скрылась с места происшествия", комментируют оргкомитет акции Вести без уточнения места происшествия.

Сейчас участники рейда находятся на месте происшествия и ожидают сотрудников ДТП для того, чтобы оформить аварию.