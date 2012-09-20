Штурмовик СУ-25 туркменских ВВС экстренно приземлился в Воронеже

В аэропорту "Воронеж" накануне совершил экстренную посадку летевший из подмосковной Кубинки самолет туркменских военно-воздушных сил СУ-25. Об этом сообщил представитель аэровокзала Григорий Башкирев.

Он уточнил, что самолет попросил у диспетчеров разрешить ему сделать экстренную посадку примерно в 16:00 из-за некорректных показателей топливных датчиков, передали Вести.

Посадка прошла нормально. В настоящее время специалисты устанавливают причину некорректных показателей приборов. после их устранения самолет вылетит в Туркмению.