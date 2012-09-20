В Костромской области лось убил пенсионера. Животное застрелили

В деревню Сумароково Красносельского района Костромской области забрел лось. Во дворе одного из частных домов он напал на местного жителя. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудник сумароковской лосефермы застрелил лося.

По данному факту Следственным комитетом РФ по Костромской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщают vesti.ru.



