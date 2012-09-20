Ремонт квартиры в Ногинске привел к гибели отца и семилетнего сына от отравления

В подмосковном Ногинске ремонт своими руками квартиры на улице Декабристов привел к гибели хозяина и его сына-школьника. Жена и мать мужчины с тяжелым отравлением госпитализированы во вторник.

"18 сентября 2012 года около 5 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своей квартире по улице Декабристов города Ногинска обнаружены тела 45-летнего хозяина квартиры и его 7-летнего сына. Одновременно из данной квартиры в местную больницу госпитализированы еще два человека: 33-летняя супруга погибшего и его 65-летняя мать. Предварительный диагноз – отравление парами неизвестного вещества", - сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Подмосковью.

Организована доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что в квартире производился ремонт, в ходе которого мужчина обрабатывал стены самостоятельно приготовленным раствором, имеющим едкий запах. Окна квартиры были закрыты.

Следователями изъяты образцы пищи и пробы воздуха. Осмотром тела каких-либо внешних признаков насильственной смерти не выявлено. С целью определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении СУСКРа.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.