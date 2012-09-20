Установлено местонахождение пропавшего 12-летнего ребенка из Краснознаменска

В Подмосковье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего учащегося 7 класса школы города Краснознаменска.



Как ранее сообщалось, 14 сентября 2012 года приблизительно в 1 час ночи в правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница города с заявлением о том, что 12 сентября 2012 года в 13 часов из дома ушел гулять и до настоящего времени не вернулся её 12-летний сын.

"В ходе проведенных следственных действий местонахождение ребенка было установлено в городе Ставрополе, куда он самостоятельно уехал. Состояние здоровья мальчика опасений не вызывает", - сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Московской области.

В ближайшее время он будет допрошен по обстоятельствам своего отъезда, в том числе будет установлено, не совершалось ли в отношении него каких-либо иных противоправных действий.