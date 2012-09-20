81-летнего англичанина на дрейфующей яхте спасли российские военморы. ВИДЕО

В Кельстком море экипаж противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" спас английского яхтсмена. дрейфующее судно с порванными парусами моряки обнаружили во время боевого похода. Яхту унесло далеко в море, ее капитан две недели провел без еды.

Яхтсмена нашли на 243-1 день дальнего похода противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Корабль приближался к берегам Великобритании, когда сигнальщик заметил дрейфующую без парусов яхту.

Капитан дал команду сменить курс. На яхте разглядели человека, он из последних сил подавал сигнал SOS. В досмотровую команду включили военного доктора Романа Настаева. Он первый поднялся на борт яхты и увидел там сильно исхудавшего человека, который с трудом осознавал происходящее.

"Его (яхтсмена) начали преследовать галлюцинации, он рассказывал, что вместо моря, вокруг него оказался лес. Он был на яхте один, но начал рассказывать, что у него появился свой экипаж", рассказал начальник медицинской службы корабля "Вице-адмирал Кулаков" Роман Настаев, передали Вести.

Выяснилось, что яхтсмена зовут Ян Частон, и он в одиночку уже третью неделю дрейфует в открытом море. Яхта попала в сильный шторм, ураганный ветер порвал парус, водой залило аккумуляторные батареи. Наши моряки связались со спасательным центром в Англии, и уже через несколько часов к ним подошел спасательный катер.

Для 81-летнего яхтсмена – это было первое одиночное плавание, но несмотря на пережитое, он намерен после ремонта своей яхты вновь выйти в море.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" тоже после непродолжительного отдыха собирается в очередной поход.