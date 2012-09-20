Чрезвычайное происшествие на взлетной полосе аэропорта Челябинска. Более 200 человек не смогли вылететь в Барселону. В двигатель самолета, готовившегося к взлету, по предварительной информации, попала птица.

На борту "Боинга-752", который в 05:30 по местному времени должен был вылететь в Испанию, находилось 218 пассажиров, передал "Маяк". При визуальном осмотре сотрудники аэропорта обнаружили повреждение обшивки и сломанные лопасти. Возгорания самолета не было, пассажиров эвакуировали. Рейс на Барселону задержан.