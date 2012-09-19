Крупный пожар в Подмосковье тушат 15 пожарных расчетов

На ферме в Ленинском районе Подмосковья в среду вечером произошел крупный пожар, площадь возгорания превышает 3,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС.

По его словам, сообщение о возгорании на старой ферме в деревне Белеутово поступило на пульт пожарной охраны в 19:18. В настоящее время по всей территории фермы идет открытое горение, обрушилась крыша. Борьбу с огнем ведут 15 пожарных расчетов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, передает РИА Новости.

В пресс-службе областного ГУМЧС сообщили, что горит складское здание размером 25 метров на 170 метров, огонь распространился по всей площади здания, "есть угроза распространения огня. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности".