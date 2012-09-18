В Москве простое ДТП вылилось в массовую потасовку с применением оружия, ВИДЕО

ДТП в Москве произошло в ночь на вторник на пересечении Новочеркасского бульвара и Люблинской улицы. Столкнулись две иномарки - Opel и Mistubishi, однако участники ДТП не стали вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД, как это водится, и не разошлись мирно.

На место ДТП владельцы разбитых авто вызвали подмогу, и вскоре сюда прибыли десятки воинственно настроенных людей, вооруженных ножами и травматическим оружием.

В толпе послышалась непристойная брань, которая переросла в рукоприкладство, а затем все это вылилось в масштабную потасовку с применением холодного оружия и использованием слезоточивого газа. А результатом конфликта стала стрельба из травматического оружия.

На место бойни прибыла полиция, зачинщиков задержали, решается вопрос о возбужении уголовного дела.

В результате побоища в больницу попали трое: пострадавшая в аварии пассажирка одной из машин, а так же двое молодых людей, участников конфликта. Одному пуля попала в ногу, другому в живот.

Об этом рассказали журналисты телеканала "Москва 24", оказавшиеся в центре событий и чудом не пострадавшие.