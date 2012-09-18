Во время отдыха в Турции погибла российская туристка

Российская туристка Людмила Скрипченко погибла во время отдыха в Турции. По предварительным данным, россиянка скончалась от кровоизлияния в мозг после падения и сильного удара головой о землю.

Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталье. По словам генерального консула Александра Толстопятенко, тело погибшей будет в ближайшее время перевезено в Россию. В настоящее время устанавливается причина смерти женщины.

Как сообщается, инцидент произошел в Кемере во время ночной дискотеки в отеле.