В Подмосковье нефтепродукты попали в реку

В Московской области нефтепродукты попали в реку. Инцидент произошел в городе Электросталь. По данным МЧС России, в микрорайоне Восточный было обнаружено загрязнение реки.



Согласно предварительным данным, из ливневой трубы в реку Волхонка попал мазут. В настоящее время на реке установлены четыре боновых заграждения, передает РСН. Таким образом, течь мазута была приостановлена. А из воды извлечено 67 бочек объемом 200 литров каждая.