В Питере неизвестный сбил полицейского и скрылся

В Санкт-Петербурге неизвестный сбил полицейского, переходившего улицу по пешеходному переходу. Инцидент произошел минувшей ночью около 00.10 мск на Торфяной дороге (Приморский район).



Согласно предварительным данным, неустановленный автомобиль совершил наезд на переходившего проезжую часть по пешеходному переходу полицейского УВО ГУМВД России. 25-летний старший сержант полиции в результате аварии был госпитализирован с переломами ноги в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости. Нарушитель ПДД скрылся с места происшествия, ведутся его поиски, проводится проверка.