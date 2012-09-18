В парке на западе Москвы разбросали яд - химическим веществом травятся люди и собаки. Ядом отравлена территория парка 50-летия Октября. В сети появилась информация о том, что по периметру разбрасывают отравленный фарш.



Также здесь распыляют ядовитый порошок. По словам очевидцев, собакам достаточно просто понюхать порошок, чтобы получить смертельную дозу химического вещества. Об этом пишет РСН. Между тем, серьезное отравление ядом получил мужчина, который занимался в парке спортом: ему стало плохо после отжиманий на траве.