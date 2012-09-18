В Новороссийске загорелся склад со стройматериалами
18 сентября 2012, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарском крае загорелся строящийся склад со стройматериалами. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Инцидент произошел в Новороссийске. По данным МЧС России, пожар разгорелся в населенном пункте Гайдук.
Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. По другим сведениям, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. В настоящее время огонь тушат 58 человек при помощи 19 единиц техники.