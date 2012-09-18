В Брянске найдена пропавшая девочка. Она жива
18 сентября 2012, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Десятилетняя Евгения Сикачева, которую искали всю ночь в Брянске, найдена утром во вторник живой. К счастью, ее ночное путешествие по случаю празднования дня города обошлось без инцидентов.
В поиске девочки участвовал личный состав полиции Брянска. Были установлены ее знакомства, проверялись все места ее возможного местонахождения. Оперативно-розыскные группы были направлены во все районы города.
Сотрудники полицейского подразделения по делам несовершеннолетних выясняют подробности происшедшего и мотивы поступка ребенка.