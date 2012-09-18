На Украине разбился экспериментальный легкий самолет, погибли оба пилота

На Украине потерпел крушение экспериментальный легкомоторный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэродрома, находящегося в поселке Широкое Запорожской области вечером в понедельник, 17 сентября.



Как отмечает транспортная прокуратура, разбился летательный аппарат с рабочим названием "Аист". Самолет проходил испытания, которые предшествовали сертификации, передает Лента.ру. В настоящее время причина произошедшего устанавливается. В результате погибли два человека - оба были профессиональными пилотами. Один из них проживал в Запорожье, другой - в Днепропетровске.