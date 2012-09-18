МЖД: на юго-востоке Москвы электропоезд протаранил КаМАЗ

На Горьковском направлении железной дороги на железнодорожном переезде сегодня ночью локомотив столкнулся с КаМАЗом, водитель грузовика получил травмы. Из-за ДТП движение поездов в обе стороны закрыто.

КаМАЗ выехал на переезде на запрещающий сигнал светофора близ станции Карачарово, и его протаранил экспериментальный электропоезд «Ласточка», разработанный для Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и проходящем испытания в столичном регионе. Грузовик разрушен полностью (электричка протащила его 200 метров), поезд получил незначительные повреждения. Пассажиров в нем не было.



На месте происшествия работают восстановительные поезда.

Из-за ЧП задержан один пассажирский поезд — номер 60 Москва — Нижний Новгород, время задержки — два часа. Для отправления состава был задействован объездной маршрут.

Ожидаются также задержки утренних электропоездов.



Поезд ЭС1-001 «Ласточка» разработан специально для Олимпийских игр в Сочи и выпущен в Германии на заводе «Крефельде», сообщает vz.ru. 27 апреля 2012 года он прибыл в Россию, и с 28 апреля проходит испытания.



