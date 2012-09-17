Полиция Брянска разыскивает 10-летнюю Женю Сикачеву

Полиция Брянска разыскивает десятилетнюю школьницу Женю Сикачеву, которая сегодня в 16:00 ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сообщение о пропаже ребенка поступило в понедельник от УМВД по Брянской области.

На вид ребенку около 12 лет, рост около 140 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины были собраны сзади в пучок. Девочка была одета в голубую кофточку, красную футболку, сиреневые шлепанцы.

Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении девочки, позвонить по телефону 8(4832)74-20-23, 8(4832)66-72-66 или 02.