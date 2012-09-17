В Украине при испытании нового самолета погибли пилоты

В Украине при испытании нового легкомоторного экспериментального самолета погибли два пилота. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома близ села Широкое Запорожской области, сообщает транспортная прокуратура.

Во время испытаний самолет упал на поле с подсолнечником. Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, авария могла произойти из-за перебоев в работе двигателя. Оба погибших летчика были профессиональными пилотами.

В настоящее время на месте происшествия работает украинская милиция, представители прокуратуры, а также группа изобретателей машины.