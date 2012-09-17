В ДТП погиб прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин

В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили, что в понедельник погиб в автокатастрофе прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин. ДТП произошло в Крымском районе. Столкнулись два автомобиля.

Сотрудник регионального СК РФ сообщил, что "авария произошла около часа назад. По оперативным данным, на трассе столкнулись два легковых автомобиля, одним из которых управлял прокурор города". По его словам, ДТП произошло на автодороге Крымск-Абинск, в автомобиль прокурора врезалась иномарка. После столкновения машина, которой управлял Дмитрий Лопаткин, въехала в автобусную остановку.

Как сообщили в Следственном комитете, прокурор от полученных травм скончался, также погибла женщина, которая ехала с ним в автомобиле. Водитель второго автомобиля остался жив.

Следственная группа работает на месте катастрофы, выясняются причины случившегося.