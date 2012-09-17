В Волгоградской области в больнице скончалась годовалая девочка

В центральной районной больнице Новоаннинского района скончалась годовалая девочка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что ребенок был доставлен в больницу в конце прошлой недели с симптомами пищевого отравления.

Состояние пациентки резко ухудшилось в понедельник, 17 сентября, около 14 часов девочка скончалась, говорится на сайте СК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.