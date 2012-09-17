Под Омском столкнулись два учебных вертолёта

Учебные вертолеты Ми-8 столкнулись под Омском, пострадали два человека, сообщили в Западно-Сибирском межтерриториальном управлении воздушного транспорта, инцидент произошел во время посадки.

После столкновения обе машины упали на землю с высоты 3-5 метров, пострадали два курсанта.