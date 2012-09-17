В Салехарде произошло ДТП с участием полицейского, погибла 20-летняя девушка

В Ямало-Ненецком автономном округе проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции, авария произошла 16 сентября около трех часов ночи в Салехарде, в ДТП погибла девушка.

Предварительно установлено, что действующий сотрудник городского ОМВД России, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», выехал на встречную полосу движения. В итоге произошло столкновение с автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП двадцатилетняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла» скончалась, сообщает сайт Следственного Комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.