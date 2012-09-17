В Салехарде произошло ДТП с участием полицейского, погибла 20-летняя девушка
17 сентября 2012, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
17 сентября 2012, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
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