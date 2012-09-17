В Петербурге приезжая подожгла себя

Трагические события разыгрались сегодня ночью в одной из квартир дома 10/1 по улице Маршала Казакова, которую снимает жительница Тверской области 1990 года рождения.

Как сообщили в правоохранительных органах, около 2:40 ночи, после ссоры со своим знакомым, возникшей после совместного употребления спиртных напитков, девушка облила себя горючей жидкостью и поднесла к одежде зажигалку.

Молодой человек сбил с нее пламя, но пострадавшая получила тяжелые ожоги лица, спины и грудной клетки, девушка госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.