В Петербурге разыскивается 11-месячный ребенок, похищенный у матери

Как стало известно "Фонтанке", около 17 часов возле дома 38 по Дунайскому проспекту знакомый 28-летней петербурженки забрал у нее из рук маленького ребенка, сел в поджидавший его черный "Фольксваген Пассат" с номерами 444 и скрылся.

Около 17.30 женщина подала заявление в 41 отдел полиции Фрунзенского УМВД. Был объявлен план "Перехват". В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемого похитителя.



Наши собеседники в петербургском главке рассказали, что в доме 38 на Дунайском проспекте проживает заявительница и ее ребенок, биологическим отцом которого является 29-летний Андрей Фоменко - уроженец Молдавии, временно проживающий в Петербурге. Вместе они никогда не жили. Но ребенок был зарегистрирован на него.



Два месяца назад Фоменко подал в один из районных судов Петербурга иск, в котором выразил несогласие с тем, что отцом ребенка является именно он. В ответном заявлении мать согласилась с его условиями и отказалась судиться. Иск Фоменко суд удовлетворил. Таким образом на сегодня юридически отцом он не является.



Сегодня он подъехал к дому на Дунайском, позвонил бывшей возлюбленной и неожиданно предложил погулять с малышом. Женщина вышла с ребенком. Взяв его на руки, Фоменко скрылся.



В ГУ МВД по Петербургу и области инцидент расценивают как похищение и после трагедии в Калининском районе, где мужчина застрелил свою бывшую жену и себя, не готовы философски относиться к взаимоотношениям "бывших". Машина объявлена в розыск. Полиция проверяет адреса, где может находиться Фоменко.