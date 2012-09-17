В Перми вторую неделю ищут девочку Алену Артеменкову (ФОТО)

В Перми полицейские вторую неделю разыскивают 10-летнюю девочку Алену Артеменкову. Школьница пропала 10 сентября. Рано утром, примерно в восемь утра Алена пошла в школу.

Ученица вышла из собственного дома на Ракетной улице в Перми. С тех пор девочку никто не видел.

Артеменкова Алена 2002 года рождения. Приметы Алены: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, круглое лицо, длинные темно-русые волосы, голубые глаза. На животе ниже пупка есть шрам размером около сантиметра.

Ребенок был одет в короткую болоньевую куртку с капюшоном коричневого цвета, красную вязаную кофту, черный сарафан, красные туфли и розовые колготки. С собой у нее была школьная сумка черного цвета и зеленая сумка для сменной обуви.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Алены, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (342) 284-89-78 - отделение розыска, 284-89-75, 284-90-17 - дежурная часть районного отдела полиции.