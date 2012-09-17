Двое заключенных сбежали из СИЗО №3 в Челябинске

Следственным управлением СК по Челябинской области проводится проверка по факту побега двоих осужденных из следственного изолятора №3 по улице Артиллерийской в Челябинске.

Двое заключенных в возрасте 26 и 20 лет бежали в ночь с 14 на 15 сентября с промышленной зоны СИЗО и скрылись на территории близлежащего гаражного кооператива. Там беглецы и были задержаны в ходе розыскных мероприятий. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Представители Челябинского ГУФСИН сообщили, что злоумышленники воспользовались отсутствием сотрудника дежурной службы СИЗО, который в этот момент проверял работу заключенных, задействованных в ликвидации аварии в системе канализации. Беглецы вскрыли дверь производственной мастерской, где хранились металлические трубы, и перебросили одну из них с крыши учебно-производственных мастерских на основное ограждение СИЗО. По этому импровизированному мосту они и совершили побег.

Силами оперативного управления ГУФСИН по Челябинской области и отдела полиции Калининского района Челябинска осужденные были задержаны "по горячим следам" в 07.15 утра.