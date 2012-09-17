Глава города Мариинска в Кузбассе Александр Становкин найден мертвым
17 сентября 2012, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемеровской области эксглава Мариинского городского поселения Александр Становкин покончил с собой. Становкин найден мертвым в бане на территории своего частного дома 14 сентября. Предполагается, что потерпевший застрелился из охотничьего карабина.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной самоубийства 55-летнего бывшего главы Мариинского городского поселения могла быть тяжелая болезнь, из-за которой Становкин и покинул свой пост. Ранее он уже пытался свести счеты с жизнью.
В настоящее время обязанности мэра исполняет Владимир Бобров. Александр Становкин был избран на пост главы городского поселения в октябре 2010 года. За него проголосовали 75,49% жителей Мариинска.