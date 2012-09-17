В ДТП на трассе «Байкал» в Красноярском крае погибли два человека

В Красноярском крае на трассе «Байкал» столкнулись три автомобиль. В результате ДТП, по данным пресс-службы краевого ГИБДД, погибли два человека, еще двое пострадали.

Женщина на автомобиле Kia ехала на высокой скорости, не справилась с управлением машины и выехала на полосу встречного движения. Kia врезался в ВАЗ-21074, а затем столкнулся с машиной Toyota.

Водитель и женщина-пассажир отечественного автомобиля погибли на месте аварии, два человека получили травмы средней тяжести.