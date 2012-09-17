В международном аэропорту "Толмачево" Новосибирска задержаны десять рейсов на вылет, говорится в сообщении авиаузла, причина задержки вылета самолетов - густой туман, спровоцированный погодными условиями.

По данным пресс-служба аэропорта "Толмачево", на 6.00 по местному времени минимальная видимость составила 100 метров.

На вылет задерживаются рейсы из Новосибирска в Симферополь, Бангкок, Стамбул, Барселону, Дубаи и пять рейсов на Москву до 9.00 местного времени (6.00 мск).