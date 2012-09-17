В Приморье движение на трассе Седанка - Патрокл нарушено из-за схода оползня

В Приморье во Владивостоке движение транспорта на трассе Седанка - бухта Патрокл, нарушенное в воскресенье вечером из-за схода оползня, планируется восстановить к 14.00 по местному времени в понедельник, 17 сентября.

Cход оползня на трассе Седанка - Патрокл произошел накануне поздно вечером, в результате чего произошло смещение скальных пород, вызвал частичное сползание подпорной бетонной стенки газопровода.

При сходе оползня грунт осыпался в придорожный кювет. Ранее СМИ сообщли, что вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый - бухта Патрокл, построенной в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС. Но дорожное полотно повреждений не получило, подчеркнули в региональной администрации. Компанию-застройщика обязали полностью восстановить поврежденную оползнем подпорную стену газопровода за неделю.

На месте происшествия сейчас работают службы МЧС, департамента дорожного хозяйства Приморского края и администрации Владивостока.

Напомним, минувшим летом сильным ливнем был размыт участок дороги от аэропорта Владивостока. Трасса возводилась как еще один путь из аэропорта к строящемуся мосту на остров Русский, где недавно прошел саммит АТЭС. В связи с этим случаем было возбуждено уголовное дело о нарушении правил при проведении строительства, повлекшем ущерб.