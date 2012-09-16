8 человек пострадали в результате массовой драки в селе Ремонтное

В селе Ремонтное Ростовской области произошли стычки между местным населением и выходцами из Дагестана. В результате массовой драки восемь человек обратились в больницу.

По данным МВД России, уже возбуждено 13 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями: 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести»), 115 («Причинение легкого вреда здоровья») и 116 («Побои») УК РФ.

13 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» поступила оперативная информация о стихийном сходе граждан в селе Ремонтное на площади перед рынком. На место были направлены сотрудники местной полиции.

По предварительным данным, причиной схода граждан стало происшествие в одном из сельских кафе, сообщает «Кавказский узел». Между двумя местными жителями произошла ссора. В результате конфликта за обоих граждан вступились их знакомые.

На место для охраны общественного порядка были направлены сотрудники местной полиции, дополнительные силы, в том числе ростовский ОМОН. Общая численность гарнизона была увеличена до 200 человек.

Полицейские совместно c представителями казачества и добровольных народных дружин не допустили нарушений общественного порядка во время сходов и собраний граждан. Как предположил председатель местного заксобрания Виктор Дерябкин, одна из причин конфликта связана в с использованием пастбищ для скотоводства. Сейчас ситуация в районе стабилизируется.