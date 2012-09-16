В Азербайджане произошел пожар в крупном торговом центре "Бина" близ Баку. В результате 80 человек отравились угарным газом. 65 пострадавших были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Остальных развезли в другие больницы столицы Азербайджана. Состояние нескольких человек медики оценивают как тяжелое. Известно, что некоторые пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Установлено, что произошло возгорание генератора. По предварительным данным, причиной пожара стали его технические неполадки.