В Москве очередное ДТП с участием маршрутки: 6 пострадавших, среди них ребёнок
16 сентября 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве вечером воскресенья в результате столкновения с автомобилем Mazda на Братеевском мосту маршрутного такси и его переворота пострадали шестеро. На месте работают врачи скорой помощи.
"По уточненной информации, пострадали шесть человек, в том числе ребенок" - сказал источник в правоохранительных органах столицы, передает РИА Новости.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.