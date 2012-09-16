Умер уже 20-й отравившийся поддельным алкоголем в Чехии

Число умерших в Чехии в результате отравления нелегальным алкоголем достигло 20 человек. В больнице в воскресенье скончался 63-летний мужчина. Из ранее госпитализированных двух десятков человек несколько ослепли.

"АН" писали, что с пятницы правительство Чехии ввело запрет на продажу спиртных напитков крепостью более 20 градусов из-за массового отравления поддельным алкоголем.



Решение чешского правительства можно назвать беспрецедентным, учитывая национальные традиции потребления спиртных напитков, отметил "Маяк". Алкогольных отравлений такого масштаба в Чехии не было более 30-ти лет.