В Северной Осетии обезврежена бомба мощностью 80 кг тротила

В Северной Осетии спецслужбы обезвредили самодельное взрывное устройство, мощность которого составляла 80 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была обнаружена в районе границы Северной Осетии и Ингушетии, на обочине объездной дороги Майское-Назрань утром в воскресенье.

Взрывное устройство было обезврежено накладным снарядом, сообщает РИА Новости. По основной версии, целью закладки бомбы являлся теракт в отношении военнослужащих, передвигающихся по дороге "Майская – Назрань".

По данному факту cледственным отделом ОМВД РФ по промышленному району Северной Осетии готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств".