СКР расследует ДТП на 47-м км Волоколамки, где погибли двое полицейских

Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ по Московской области проводят доследственную проверку по факту ДТП на 47-м км Волоколамского шоссе, где в субботу погибли двое полицейских.

По данным СК, вечером 1ё5 сентября 33-летний майор полиции, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Истринскому району, управляя личным автомобилем Skoda Octavia, при совершении обгона пересек двойную сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком "КАМАЗ-5410", управляемым 21-летним водителем.

В результате ДТП на месте происшествия скончался сам водитель иномарки и двое его пассажиров: 30-летний майор полиции, эксперт криминалистического обеспечения ОМВД по Истринскому району, и 31-летний безработный гражданин Украины.