Уроженец Петербурга примчался в Москву облить краской икону в ХХС

В Москве задержали уроженца Петербурга, который в воскресенье в полдень облил чернилами икону в храме Христа Спасителя. Вандал - 62-летний у Юрий Пиотровский, в настоящее время проживающий в Германии.

Пиотровский - известный Wiki-персонаж, которого противники называют фриком.

Со слов задержанного, он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Какую икону он повредил, не уточняется.

Пиотровский сумбурно объясняет мотивы своего поведения, говоря о том, что это была акция протеста против Русской православной церкви и ее позиции в деле Pussy Riot.В полиции уточнили, что в скором времени задержанного должны осмотреть врачи.

На личной странице в качестве участника Wikipedia Пиотровский пишет, что "Иисус - Лжехристос", а сам он написал целую книгу, где подробно разбирает этот спор. В программе на радио "Свобода", посвященной его доказательствам того, почему Иисус не является мессией, Пиотровский утверждал, что не ел 44 дня.

Сообщает о себе, что проживает в Мюнхене, работает лектором в Русском культурном центре, где преподает бальные танцы и йогу, в том числе голую.