Семья из Дагестана ехала на свадьбу, но 10 человек погибли в ДТП на Ставрополье

Крупное ДТП произошло в ночь на воскресенье в Ставропольском крае, погибли сразу десять человек, в том числе шестилетний ребенок.

Семейство ехало на свадьбу из дагестанского города Дербент в село Нефтекумского района Ставрополья. Девять человек вез 45-летний водитель на микроавтобусе "Газель".

Шофер забрал людей в Дербенте и около полуночи ехал по трассе в сторону села Левокумка. В 00 :15 мск на федеральной дороге Кочубей - Зеленокумск -Минеральные Воды в районе села Владимирское волитель, по неустановленной причине, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль "ДАФ".

От страшного удара шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель и три пассажира, в том числе, шестилетний мальчик, умерли в машине «скорой помощи» по дороге в Левокумскую центральную районную больницу.

"По словам свидетелей, либо водитель уснул за рулем, либо ему стало плохо. Других объективных причин для выезда на полосу встречного движения не было", — заявил Александр Сафонов, исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель грузовика, столкнувшегося с "Газелью", выжил. Он получил легкие ранения. Сейчас его опрашивают следователи в ближайшем районном отделе полиции. Водитель грузовика — гражданин Азербайджана, понадобится переводчик. Начато расследование.

При осмотре места происшествия выяснилось, что у "Газели" полностью отсутствует тормозной след. То есть водитель, выехав на встречную полосу, даже не пытался затормозить. В "Газели" были обнаружены медицинские документы водителя. По сообщению правоохранителей, не исключено, что у него стало плохо с сердцем, и даже мог случиться инфаркт - в "Газели" нашли его медицинские документы, в частности, кардиограмму.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.