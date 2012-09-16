В Москве остался живым выпавший с третьего этажа малыш

На востоке Москвы, после падения из окна третьего этажа остался в живых годовалый ребенок. Мальчик был госпитализирован с тупой травмой живота и ссадинами. Виновата его мать.

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов по ул. Большая Черкизовская, лежит ребенок. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что малыш выпал из открытого окна третьего этажа.

Как считают в полиции, ребенок выпал из-за невнимательности матери, сообщают vesti.ru. По факту произошедшего проводится проверка.



