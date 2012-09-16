В Петербурге горела меховая фабрика, пострадавших нет

В Петербурге в ночь на воскресенье произошел крупный пожар в здании меховой фабрики на улице Салова, 47. Пострадавших нет, сообщил представитель пресс-службы ГУМЧС по городу.

В разноуровневом одно-двухэтажном здании размером 25 на 50 метров горели чердак и кровля на площади 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй повышенный уровень сложности. По данным МЧС, это здание меховой фабрики "Эллада".

Работы по тушению были завершены в 8.30 мск в воскресенье, сообщает РИА Новости.



