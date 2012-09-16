В Москве на Загородном шоссе не поделили дорогу четыре автомобиля
16 сентября 2012, 06:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на Загородном шоссе около дома №1 в ночь с субботы на воскресенье произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате которого пострадало восемь человек. Двое – в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие для оказания медицинской помощи госпитализированы. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу движения.