В Москве на Загородном шоссе не поделили дорогу четыре автомобиля

В Москве на Загородном шоссе около дома №1 в ночь с субботы на воскресенье произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате которого пострадало восемь человек. Двое – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие для оказания медицинской помощи госпитализированы. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу движения.



