В Свердловской области пьяный следователь повредил три иномарки в автосалоне
15 сентября 2012, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Свердловской области следователь в состоянии алкогольного опьянения проник в автосалон по улице Братская в городе Серов и повредил там три иномарки Nissan. Инцидент произошел в субботу, 15 сентября.
Согласно предварительным данным, подозреваемый причинил автосалону ущерб на сумму порядка 2 миллионов рублей. Было установлено, что накануне следователь поссорился со своей супругой на бытовой почве, передает РИА Новости. Дебошир было доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.