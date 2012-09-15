В Подмосковье произошла авария, погибли три человека

В Московской области произошла автомобильная авария, жертвами которой стали три человека. Инцидент произошел вечером в субботу, 15 сентября. ДТП произошло в Истринском районе в Снегирях около 16.20 мск.



Согласно предварительным данным, столкнулись две машины. В результате от травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.