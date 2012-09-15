Мужчина погиб в Подмосковье при прыжке с парашютом

В Московской области в чеверг днём погиб человека при прыжке с парашютом, сообщили в правоохранительных органах области. Чрезвычайное происшествие произошло.



У 35-летнего мужчины не раскрылся парашют, он разбился о землю, упав с высоты полтора километра. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего, передал "Маяк". На месте работают следователи, которым предстоит установить причину происшествия.