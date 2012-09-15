В подмосковном Серпухове юную балерину покалечила пригородная электричка

В Подмосковье выпускница балетной студии из Серпухова Дарья Суханова попала под колеса электрички, когда собиралась ехать в столицу на работу. Девушку госпитализировали с тяжелейшими травмами.

Трагедия разыгралась 7 сентября. В этот день девушка, которая училась на режиссерском факультете в колледже искусств, должна была впервые выйти на работу в московском "Детском мире", куда она устроилась, чтобы помочь своей матери, которая в одиночку воспитывает троих детей. Она стояла на платформе и ждала поезд. Когда состав начал приближаться, ее задело зеркалом.

Девушка попала под головной вагон поезда, который еще несколько метров протащил ее по платформе. Суханову сразу же доставили с многочисленными переломами в реанимацию Серпуховской больницы.

По факту происшествия Восточный следственный отдел Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начата доследственная проверка, - прокомментировала представитель ведомства Татьяна Морозова, передал портал Yтро.ру.

Как говорят врачи, Дарье потребуется несколько операций, в том числе пластические.